Тюменские подростки научатся покорять искусственные вершины

Занятия на скалодроме организуют для тюменских подростков в рамках социального проекта "Шанс". Они будут покорять искусственные вершины вместе со своими наставниками.

Для комфортной и продуктивной работы участников разделят на три группы по 12 человек. дети и наставники плечом к плечу будут взбираться по имитированной скале. Тренировку проведет Ольга Смолина, которая объяснит, что такое скалолазание, расскажет о технике безопасности, покажет, как правильно хвататься за выступы и ставить ноги, пишет "Мегатюмень".

"Скалолазание — универсальный вид физических нагрузок, который не имеет возрастных ограничений и не требует специальной спортивной подготовки. Наши подростки незнакомы с таким видом спорта, поэтому для них это будет новый и интересный опыт. А для наставников — возможность показать своему подопечному, что нет ничего невозможного", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.

Напомним, социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. В программе участвуют подростки, которые состоят на внутришкольном учете: имеют проблемы с поведением либо находятся в группе риска. В рамках проекта они включаются в активную общественную деятельность и на примере своих наставников выбирают позитивные пути развития.

