Камеры хранения появились в администрации Тюменского района

В администрации Тюменского района для удобства посетителей установили камеры хранения. Теперь селянам будет удобнее решать бумажные вопросы в учреждении, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

Двадцать три муниципальных образования входят в состав "Столичного", в районе семьдесят шесть населенных пунктов, расположенных по четырем федеральным трактам и 2 региональным, Ирбитскому и Салаирскому.

Население района по последним данным составляет 119 тысяч человек. Вопросов, касающихся полномочий органов муниципальной власти, много, вот и едут сюда люди за десятки километров.

Селяне – народ занятой, поэтому совмещают поход в официальное учреждение с другими делами – бытовыми и хозяйственными. Камеры хранения для них закрываются на ключ, так что в них можно оставлять покупки и личные вещи и налегке заниматься оформлением документов и консультациями.