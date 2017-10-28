Тюменская больница лидирует по качеству неотложной помощи детям

Педиатрическая служба "Областной клинической больницы №1" прошла аудит "Научного центра здоровья детей" (НЦЗД) Министерства здравоохранения РФ в рамках проекта по улучшению качества и безопасности оказания стационарной медицинской помощи детям. По результатам проверки больница получила максимальную оценку из всех пяти проверяемых учреждений.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, первый аудит прошел в детских отделениях год назад, эксперты рекомендовали кое-что изменить. За год в ОКБ №1 провели значительную работу с персоналом, перенесли детское приемное отделение в корпус к детской реанимации и всем детским отделениям, оборудовали игровые зоны. Одним из ключевых моментов стали

изменения в работе приемного отделения. Всех малышей здесь теперь принимают по международным стандартам, что повысило и качество, и скорость оказываемой

помощи.

Очень важно еще и то, что юные пациенты стали испытывать меньше боли при проведении медицинских процедур благодаря современным методам лечения.

Эксперты также остались довольны внешним видом отделений стационаров, возможностями лабораторной диагностики, оборудованием и медикаментами.

Проверили и истории болезней пациентов, правильность диагнозов и назначений, опросили родителей. Все эти показатели на высоком уровне. Эксперты отметили, что существенно изменилась клиническая практика и подход сотрудников к работе.