Тюменский молодежный театр выступил на фестивале в Гатчине

Фото группы Театр "МАЙ" во "ВКонтакте"

Резидент тюменского МТЦ "Космос" – театр-студия "Май" показал спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" и получил два именных диплома за актёрские работы на X Международном фестивале любительских театров и театров-студий "Авангард и традиции" в Гатчине.

"На фестивале мы были самым молодым театром. В сентябре нам исполнилось три года, а большинству театров по 18-20 лет. На "Авангарде и традициях" был всего один театр равноценный в плане возраста – Студенческий театр Политеха (Санкт-Петербург)", – рассказывает режиссёр театра-студии "Май" Мария Будыкина.

Режиссёр отмечает, что жюри спектакль понравился и актёры получили множество положительных зрительских отзывов: все удивлялись, что тюменцы "такие молоденькие, а спектакль получился хороший".

На фестивале в Гатчине "Май" наградили двумя именными дипломами: за исполнение роли Миши Питунина (Алексей Имакаев) и учительницы (Наталья Бологова). Спектакль "Спасти камер-юнкера Пушкина" поставлен в мае 2016 года. В этом же году в Казани постановка получила "Золотой приз" направления "Театр" на Всероссийской студенческой весне, пишет "Мoй пoртал".