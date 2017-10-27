В Тюмени наградили лучших работников сферы общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Лучших транспортников чествовали в администрации Тюмени накануне Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

За достижение высоких показателей качества обслуживания пассажиров дипломом отметили ООО "Транс-Сервис", работающий на маршрутах 5, 7м, 44 и 50. Самым безаварийным перевозчиком признали ИП Шулепов С.М. (маршруты 42, 45, 64, 73). За высокие показатели по соблюдению ПДД наградили ТПАТП № 1, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прозвучали и именные благодарности — не только водителям и кондукторам, но и другим работникам сферы общественного транспорта, чей труд не на виду у пассажиров — инженерам, диспетчерам, контролерам качества перевозок, слесарям, кладовщикам, кассирам.