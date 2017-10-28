Тюменские школьники подарили пенсионерам эко-сумки

Полторы тысячи эко-сумок подарили тюменские школьники пенсионерам в рамках традиционной благотворительной акции в поддержку пожилых людей "Мы вас любим!", пишет "Вслyх.ру".

Сумки дети сшили своими руками, а многие, проявив фантазию, даже украсили их. Например, на сумках появились логотип Года экологии, красивые рисунки и мотивирующие эко-фразы. Таким образом, юные активисты поздравили пенсионеров с праздником и одновременно внесли вклад в сохранение окружающей среды.

В благотворительном фонде "Старшее поколение" и Областном геронтологическом центре отмечают, что в Год экологии воспитанники более четырех десятков школ, детских садов, домов культуры, дарили эко-сумки бабушкам и дедушкам прямо на улицах Тюмени.