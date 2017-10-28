Тюменцев научат продюсированию

Второй открытый питчинг дебютантов пройдет в Тюмени 11 ноября в рамках фестиваля "21 век". В программе запланирован конкурс сценариев - для кинематографистов, мастер-класс от представителя компании Canon - для всех желающих, лекция по авторскому праву, а также обучение продюсированию.

Впервые питчинг в нашем городе состоялся в прошлом году в рамках кинофестиваля "21 век". Проект прошел удачно, поэтому организаторы решили его провести вновь. В ноябре тюменские кинематографисты поборются за призы от партнеров конкурса, пишет "Мегатюмeнь".

"Питчинг — площадка, где кинематографисты могут высказать свои идеи, получить обратную связь и продюсерскую поддержку. В этом году работы участников будут оценивать гораздо больше продюсеров и деятелей культуры, чем в прошлом. А это значит, что шанс получить продюсерскую поддержку становится намного выше", — рассказал руководитель проекта Иван Гулиев.

Сценарии на конкурс принимаются до 5 ноября на сайте ttps://www.to21vek.com/. Презентация проекта по длительности не должна превышать 5 минут. Проект "Второй открытый питчинг дебютантов" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 50 тысяч рублей.