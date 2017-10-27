Безработным викуловчанам помогают устроиться на общественные работы

Устроиться на общественные работы при поддержке центра занятости населения смогли 110 безработных и маломобильных жителей Викуловского района с начала 2017 года.

Общественные работы организуются в качестве дополнительной поддержки граждан, ищущих работу, и имеют социально полезную направленность. В 2017 году к ним подключились администрации Калининского, Каргалинского, Озернинского и Поддубровинского сельских поселений. В Балаганском и Березинском поселениях норматив по общественным работам перевыполнили, пишет "Тюмeнская линия".

Из всего числа трудоустроенных 40 человек – граждане, желающие возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, 26 – впервые ищущие работу, 28 – из числа маломобильных групп.

Они поработали приемщиками молочной продукции, овощеводами, подсобными рабочими, помощниками каменщика, уборщиками помещений, рабочими по благоустройству, по уходу за животными и машинистами по стирке и ремонту спецодежды.