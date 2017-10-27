В Ишиме прошла акция в помощь онкобольным детям

Первая благотворительная акция "Подарим жизнь!" по сбору средств на помощь онкобольным детям прошла в Ишиме по инициативе Областной больницы №4. Участникам удалось собрать более 80 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Тюменской области, несмотря на возросший уровень медицины в регионе, пока еще не всем пациентам удается помочь на месте. В частности — детям с лейкозами.

"Сегодня в Ишиме восемь детей больны раком, — говорит главный врач ОБ №4 Дмитрий Бутов. — У шести острый лейкоз, у двух болезнь другой локализации. Трое сейчас проходят лечение в Санкт-Петербурге. Только собирая средства и поддерживая семьи больных детей, мы можем быть им полезными".

Двухчасовой концерт и рассказ о нуждающихся в помощи детях никого не оставили равнодушными. Врачи ОБ №4, а также поддержавшие их сотрудники областного филиала кожно-венерологического диспансера и городской стоматологии и впредь намерены организовывать подобные мероприятия и надеются на активность ишимцев.

Собранные средства переведены на счет областного благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни", с отметкой "Детям Ишима, больным раком". Благодаря этому проекту в Ишиме и Ишимском районе пятеро детей уже получили высокотехнологичную помощь при лечении тяжелых заболеваний.