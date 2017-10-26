ИДО ТюмГУ познакомит педагогов с новыми технологиями электронного обучения

Экскурсия для преподавателей, интересующихся технологиями электронного обучения, пройдет в Институте дистанционного образования Тюменского государственного университета 27 октября, начало в 15:30.

Гостям мероприятия расскажут историю развития дистанционного обучения и электронных образовательных технологий в университете, представят выставку учебников и учебных пособий, изданных с момента создания Института дистанционного образования, а также современные возможности проведения онлайн-занятий.

Участники экскурсии узнают, как работать с личным кабинетом студента и преподавателя, оценят удобство использования электронных мультимедийных курсов и посетят студию, где создаются массовые открытые онлайн-курсы.

Напомним, что Тюменский госуниверситет выиграл грант министерства образования и науки РФ на создание регионального центра компетенций в области онлайн-обучения, цель которого - сформировать инфраструктуру и кадровый потенциал в Тюменской области для широкого и эффективного использования онлайн-курсов в вузах и ссузах региона.