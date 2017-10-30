В Тюменской области проверили больше трехсот предприятий по производству и обороту мяса

Роспотребнадзор опубликовал данные по мониторингу качества и безопасности мясной продукции в Тюменской области.

С начала года специалисты ведомства проверили 321 предприятие, задействованное в производстве и обороте мяса, 727 проб исследовали в лаборатории.

"Доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, остается на уровне 2016 года — 7%. По физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим и прочим показателям она соответствовали нормативным требованиям", — отметили в ведомстве.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий с реализации сняли 121 партию мяса и мясопродуктов общим объемом 360 килограммов. В основном это была продукция без маркировки и полной и достоверной информации для потребителя. 30% составила продукция без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, а также продукция с истекшим сроком годности и внешними признаками порчи.