"Дом.ru" приглашает в Екатеринбург на суперфинал по WoT

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает клиентов - любителей компьютерной игры World of Tanks (WoT) на суперфинал международной серии турниров "Время танков. Битва взводов" в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет 5 ноября в Ельцин-центре с 12 до 18.00, вход свободный. В день турнира "Дом.ru" организует бесплатный трансфер из Перми, Тюмени и Челябинска в Екатеринбург и обратно.

Чтобы попасть на финал серии, достаточно оставить заявку в сообществе "Дом.ru" в "ВКонтакте" по ссылке https://vk.cc/7gvv3g, быть абонентом оператора и активным пользователем WoT. Из каждого города в Екатеринбург отправится 40 "танкистов".

"Время танков. Битва взводов" - серия турниров по WoT, включающая в себя соревнования в Хабаровске, Владивостоке, Иркутске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Минске и суперфинал в Екатеринбурге. В суперфинале 4 лучшие команды, прошедшие серьезный отбор, поборются за звание чемпиона серии в командных матчах в формате "3 на 3". В игровую зону личного зачета доставят 60 современных компьютеров. Любой гость финала сможет принять участие в виртуальных сражениях. Лучшие игроки получат ценные подарки.

Для гостей будут бесплатно работать фотозоны и салоны красоты, проводиться мастер-классы и розыгрыши сувениров. Специальные развлечения будут организованы для детей.

На суперфинал специально прилетит команда разработчиков Wargaming из Минска, чтобы лично пообщаться с поклонниками игры и ответить на все интересующие их вопросы. Ведущий мероприятия — Андрей Родной ("Камеди радио", ТНТ), официальный комментатор — известный YouTube-стример Сергей "Vspishka" Карапетян.

"Дом.ru" выступает техническим партнером турнира и обеспечит "танкистов" быстрым и стабильным интернетом. Клиенты оператора могут выходить в интернет на скорости до 300 Мбит/c и пользоваться специальными бонусами для геймеров.

World of Tanks – одна из самых популярных онлайн-игр в России и мире. Мировая аудитория игры превышает 110 млн человек, а только в Свердловской области зарегистрировано более 700 тысяч игроков в "танки".