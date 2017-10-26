Тюменские бригады скорой справились с работой в сложных погодных условиях

В Тюмени тяжелые погодные условия сказались на работе скорой помощи. Только 24 октября в городе выпало 15,5 мм осадков, высота снежного покрова достигла 27 см, а на следующий день снег продолжал идти. Практически в каждой карте вызова медики ставили пометку — стоим в пробке. Оперативное прибытие по вызовам затрудняло большое количество автомобилей на дорогах, все старались ехать медленно, чтобы не попасть в аварийную ситуацию.

Бригады скорой за вчерашние сутки оказали помощь 707 пациентам, из них в экстренной помощи нуждались 245 человек, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность.

Все экстренные вызовы находились на контроле старшего врача. В отдаленные сельские пункты незамедлительно направляли бригады скорой помощи и одновременно медицинских работников из ближайших к месту вызова поликлиник, ФАПов, рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

Врачи скорой помощи по телефону консультировали горожан: дали более 200 рекомендаций по оказанию первой помощи при повышении давления, температуры и других неотложных состояний. Зачастую после приема медикаментов тюменцам становилось лучше, и они отказывались от вызова скорой.

Несмотря на то, что среднее время обслуживания вызовов увеличилось, жалоб от населения не поступало. Фельдшер Дмитрий Белослуцкий, отмечает, что конфликтов на вызовах не было. По словам медика, смена прошла тяжело: машина скорой помощи не раз побывала в пробках и даже застряла в снежной канаве. Но без помощи никто не остался: за сутки он помог 16 пациентам, все они остались ему благодарны за медицинскую помощь.

"К пациентке, жалующейся на боли в животе, живущей в деревне, мы не доехали всего несколько километров — застряли в канаве, которую из-за снега не видно было. Местные жители пришли на помощь к нашему водителю — вытащили машину скорой. А мы тем временем оказывали помощь женщине, которую подвезли родственники", — рассказал он.

Фото: пресс-центр ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"