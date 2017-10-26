Тюменские автобусы переходят на зимнее расписание

С 30 октября в Тюмени прекращается движение садоводческих маршрутов, и часть автобусов перебросят на городские маршруты.

В выходные большинство дачных автобусов выйдут на линию в последний раз в этом сезоне, после этого порядка 65 единиц транспорта пополнят маршруты № 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 38, 47, 49, 60, 70, 85, 96.

Как уточнили в Тюменьгортрансе, дачные автобусы № 36, 100, 120, 135, 151, 156 продолжат курсировать ежедневно на протяжении всей зимы. До остановки "ДНТ "Тура" в будни будет ходить автобус № 135-к, в выходные ‒ № 135. Маршруты № 97 и № 129 будут работать только по воскресеньям.

Уточнить расписание автобусов можно по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".