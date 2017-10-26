Жители дальних районов Тюмени смогут провериться на онкологию

Акция "Доктор с Вами" пройдет в эту субботу, 28 октября, в районах Рощино, Утешево, ММС, Березняковский и деревне Патрушева. Она будет посвящена профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний.

С 9 до 13 часов бесплатно и без записи жители этих районов смогут проверить себя на наличие факторов риска развития онкологии, обследоваться в смотровых кабинетах, сдать мазок на онкоцитологию (для женщин), обследовать кожные покровы с использованием дерматоскопа.

Медработники городских поликлиник № 3 и № 5 будут ждать пациентов по следующим адресам: в ж/р Утешево — ул. Анатолия Замкова, 6/1, в ж/р Рощино — ул. Аграрная, 14, в ж/р ММС — ул. Мелиораторов, 17, в ж/р Березняковский — ул. Любимая, 1Б и в деревне Патрушева — ул. Ветеранов, 16а.

В прошлую субботу, 21 октября, подобная акция уже во второй раз прошла в поликлиниках Тюмени. В этот день 350 человек обратились в женские и мужские смотровые кабинеты. После оценки состояния кожных покровов, забора анализов, обследования на флюорографе и маммографе (по показаниям) на учет было взято 49 человек.

"Все пациенты, у которых выявлены подозрения на онкологические заболевания, будут дообследованы и направлены в областное профильное учреждение для подтверждения диагноза и проведения лечения. Те же, у кого были выявлены факторы риска, направлены в хирургические отделения поликлиник", — рассказывают в пресс-службе городского департамента здравоохранения.