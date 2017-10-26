Тюменцы с инвалидностью покажут профмастерство в массаже и психологии

30 и 31 октября в Тюмени состоится региональный этап конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". В Тюменской области конкурс пройдет во второй раз — участников и компетенций будет в три раза больше, чем в 2016 году.

"Конкурс стремительно набирает обороты. Если в 2016-м компетенций было 5: "Адаптивная физическая культура", "Выпечка хлебобулочных изделий", "Массажист", "Администрирование баз данных", "Социальная работа", то на этот раз их уже 14", — рассказала руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс" Ирина Микрюкова.

Прибавились компетенции "Кондитерское дело", "Поварское дело", "Слесарное дело", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Зубной техник", "Информационная безопасность", "Медицинский и социальный уход", "Медицинский и лабораторный анализ", "Психология". Наиболее массовыми стали две компетенции — "Администрирование баз данных" — 10 человек и "Социальная работа" — 8 человек.

Соответственно, увеличилось и количество участников — с 30 до 92.

Проходить "Абилимпикс" будет на 7 площадках: в Западно-Сибирском государственном колледже, центре реабилитации "Пышма", Областной клинической больнице № 1, ТОО Всероссийское общество инвалидов, колледже информатики и связи ТИУ, Тюменском медицинском колледже и в МАУ "Стоматологическая поликлиника № 1".

"Вход на площадки свободный: все желающие могут посмотреть, как проходит конкурс, и поддержать участников. Конкурс профессионального мастерства — это не только возможность доказать самому себе и окружающим, что ты лучший в профессии, а прежде всего возможность получить опыт и определить для себя дальнейший вектор развития", — отмечают в центре занятости Тюмени и Тюменского района.