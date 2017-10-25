За сезон клещевыми инфекциями в Тюменской области заразились 164 человека

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подсчитали количество пострадавших от клещей в этом сезоне.

С 3 апреля по 2 октября в местные медучреждения с укусами от этих потенциальных переносчиков инфекций обратились 14676 человек, в том числе 2803 ребенка в возрасте до 14 лет. Это не превышает среднемноголетних показателей. Экстренную профилактику за эпидсезон получили 95 % обратившихся.

С подозрением на клещевые инфекции было госпитализировано 136 человек, диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 80 пациентов, иксодовый клещевой боррелиоз у 84.

В Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области проводились исследования клещей на наличие возбудителей этих инфекций. Удельный вес исследованных клещей из окружающей среды, являющихся переносчиками клещевого вирусного энцефалита, составил 1,2 % (в 2016 году — 1 %), зараженных боррелиями — 26,2 % (в 2016 году – 28,3 %).

Тюменцам напоминают, что единственным эффективным и безопасным методом специфической профилактики является вакцинация. Специалисты рекомендует поставить прививку против клещевого энцефалита перед следующим эпидсезоном уже сейчас.