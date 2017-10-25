В Тюмени водители скорой помощи посоревнуются в скоростном маневрировании

В областном центре 27 октября, накануне Дня автомобилиста, особые участники дорожного движения будут бороться за звание лучших в профессии.

Конкурс проводится уже третий год подряд, его главная цель — повышение уровня безопасности дорожного движения. "В ситуациях, когда есть угроза для жизни пациента, действует принцип золотого часа — это время от момента поступления вызова на пульт диспетчера 03 до момента доставки пациента в стационар. При таких ограниченных временных ресурсах водитель скорой помощи может отступить от правил дорожного движения, конечно, включив проблесковые маячки, звуковую сигнализацию и удостоверившись в безопасности своих маневров. Правда, камеры фиксации нарушений ПДД не дают расслабиться нашим водителям. В этом году более 80% нарушений признаны обоснованными — бригады ехали на срочные вызовы", — рассказывает начальник транспортного отдела тюменской станции скорой медицинской помощи Сергей Тупик.

В этом году на конкурсе будет восемь участников, победитель определится по итогам двух этапов. Сначала — теоретическое испытание на знание ПДД, после — мастерство вождения на практике: разворот в ограниченном пространстве, правильна парковка. На порядок усложнит прохождение трассы в гололед на поворотах. Судьи учтут не только точность, но и время прохождения маршрута, рассказали в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи".

"Конкурс дает возможность обратить внимание на свои ошибки: сбить пластиковый конус на импровизированной площадке не беда, но во дворе, полностью заставленном автотранспортом, — это уже серьезный промах. Такой обмен опытом будет полезен и профессионалам, и новичкам, таких у нас десять человек. Всего работает на выездных бригадах 185 водителей", — рассказал Сергей Тупик.