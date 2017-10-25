В Тюмень съедутся для разработки проектов в области Smart City

С 1 по 3 декабря в Тюмени пройдет всероссийский конкурс "Smart City & IoT Хакатон". Хакатон представляет собой непрерывный марафон разработчиков систем в сфере компетенций "Умный город" (Smart City), "Интернет вещей" (IoT) и "Большие данные" (Big Data). Организатором мероприятия выступит Тюменский индустриальный университет.

Основной задачей Хакатона является создание общедоступных и социально значимых инновационных устройств, приложений и сервисов для повышения экономической и информационной эффективности, безопасности жизнедеятельности, обеспечения комфорта и удобства, а также устойчивого развития городов России на примере Тюмени.

К участию в Хакатоне приглашаются обучающиеся уровней среднего профессионального и высшего образования.

"Мы ожидаем более 200 участников со всей России. Они соберутся на хорошо оборудованной площадке и попробуют, кто эффективнее, смастерить нечто, связанное с цифровыми технологиями Smart City. Среди них будут и студенты и все, кто приедет к нам на этот праздник", — отмечает руководитель проекта Smart City, заведующий кафедрой автомобильного транспорта, строительных и дорожных машин ТИУ Олег Данилов.

Основными темами проектов Хакатона в 2017 году будут "Умная дорога и интеллектуальная транспортная система", "Умный офис", "Умное ЖКХ", "Видеоаналитика и безопасность", "Умный дом", "Мобильные приложения", "Прикладные задачи" и другие идеи будущих участников. Организаторы конкурса обещают внимательно рассмотреть все предложенные проекты.

Организация и проведение всероссийского Хакатона — одно из ключевых мероприятий проекта Smart City, реализуемого в рамках программы развития ТИУ до 2020 года. Проект охватывает более 50 направлений, в разработке которых сегодня участвуют 16 учебных кафедр, рассказали в пресс-службе университета.

Предприятиями-партнерами Хакатона стали МКУ "Тюменьгортранс", филиал в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком", ЗАО "Русская компания", ООО "Ин Нова", ООО "Альтекс", ООО "Строительная компания МАКстрой" и другие.