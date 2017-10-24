"МегаФон" выпустил рекламный ролик с песней "Я свободен"

МегаФон

"МегаФон" и "Instinct" разработали новую рекламную кампанию по продвижению тарифов линейки "Включайся!". Главное сообщение серии рекламных роликов: почувствуй полную свободу — получи настоящий безлимит на то, что ты любишь.

Как сообщают в пресс-службе оператора, "в роликах под хит Валерия Кипелова "Я свободен" визуализировано неподдельное чувство свободы, которую получают герои вместе с одним из тарифов "Включайся!". С тарифом "Включайся! Смотри" можно наслаждаться безлимитом на онлайн-видео. С тарифом "Включайся! Общайся" — получить полную свободу на общение в соцсетях и мессенджерах. С тарифом "Включайся! Слушай" — на безграничный доступ к онлайн-музыке".

Первый ролик - "Включайся! Слушай" — https://www.youtube.com/watch? v=WnI3rpLiGJU

К производству роликов команда подошла как к созданию настоящих музыкальных клипов: известный трек, динамичный монтаж, нелинейность сюжета, пересечение героев в роликах, живые, нерекламные персонажи и настоящие эмоции.

Режиссером этой серии роликов стал Илья Соловьев, автор клипа на трек "Татарин" группы АИГЕЛ.

Напомним, что тарифная линейка "Включайся!" создана "МегаФоном" с использованием аналитики больших данных. Тарифы построены на реальных интересах цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика.