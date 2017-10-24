В Тобольском музее выберут лучших мастеров народных художественных промыслов

Региональный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" в отрасли "Народные художественные промыслы" пройдет в тобольском Дворце наместника 27 октября, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

В конкурсе примут участие двадцать мастеров из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима и Упоровского района. Оценивать мастеров будут по трем номинациям: "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по изготовлению традиционной куклы".

На конкурсе в режиме реального времени за четыре часа мастера изготавливают традиционное изделие, ориентируясь на особенности местности.

Победители конкурса в каждой номинации будут приглашены для участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет 13 и 14 февраля в Салехарде.

Проект "Славим человека труда!" в сфере рабочих профессий появился в Свердловской области в 2011 году, тогда же был реализован и в Тюменской области. В 2012 году инициатива получила окружной, а в 2013 году — всероссийский статус. Его проведение поддержал Президент РФ Владимир Путин. В отрасли народных художественных промыслов конкурс впервые был проведён в 2015 году.