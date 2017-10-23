Тюменский ФабЛаб формирует лагерь межгалактических колонистов

Детский лагерь "Star Challenge" откроется в осенние каникулы на базе ФабЛаба ТюмГУ и "Школы одарённых". Кроме тюменских учреждений, работающих со школьниками, у проекта есть и ряд "взрослых" партнёров, таких как компания "Яндекс" и Агентство стратегических инициатив.

Шестидневный лагерь "Star Challenge" – это настоящий командный квест по фантастическому сценарию о межгалактических колонистах. Его участникам предстоит научиться навыкам робототехники и других профессий будущего, а главное, применить полученные знания на практике. По словам организаторов "Star Challenge", проводивших его в Новосибирске, Москве и других городах России, за время отдыха дети смогут:

научиться действовать в условиях ограниченных ресурсов и нарастающего техногенного кризиса,

познакомятся с современным инженерным, информационным и управленческим инструментарием через активное его применение в деле,

освоят ключевые навыки: системное мышление, проверка гипотез, принятие ответственности, доведение дел до конца, выстраивание отношений.

Пребывать в роли звёздных колонистов тюменские школьники будут почти на всем протяжении осенних каникул, ежедневно с утра до вечера. Организаторы обеспечат юным колонистам не только захватывающую программу, но и трехразовое питание. К участию в таком необычном проекте допускаются школьники старше 12 лет.

Запуск "Star Challenge" намечается уже на 28 октября, и до этого момента идёт приём заявок. Заполнить регистрационную форму можно здесь. Тел. для справок 8-922-266-45-52.