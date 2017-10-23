Тюменские кардиологи используют МРТ для диагностики

В Областной клинической больнице №1 в Тюмени есть возможность пройти МРТ сердца и выявить малейшие отклонения и патологии. Для этого программируется целый комплекс вопросов в зависимости от обследуемой зоны и задачи.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, первый аппарат для МРТ-исследований появился в Тюмени в 2001 году и именно в "ОКБ № 1". За этот период проведено 320 тысяч исследований.

Сейчас в отделении лучевой диагностики "ОКБ №1" установлены современные высокопольные магнитно-резонансные томографы фирмы Siemens с напряженностью магнитного поля 1,5 и 3 Тесла. Если проводят МРТ-исследование сердца, то специалисты смотрят не только его анатомию, но также сосуды и клапаны, функции мышцы, ишемические изменения, воспалительные изменения (миокардит). Расшифровку снимков проводят опытные врачи-рентгенологи. Специалисты составляют заключение, оказывая помощь в постановке диагноза, дифференцируя данные на всех снимках. Это помогает эффективно проводить дальнейшее лечение.

