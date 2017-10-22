В тюменском ДНТ "Весна" реконструируют систему электроснабжения

15:23 22 октября 2017
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sochi.ros-spravka.ru
| Фото: sochi.ros-spravka.ru

В Тюмени продолжается реализация программы по предоставлению субсидии на технологическое присоединение энергопринимающих устройств садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан к электрическим сетям.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, уже ведутся работы по реконструкции системы электроснабжения дачного некоммерческого товарищества "Весна". Строительно-монтажные работы рассчитывают закончить до конца года.

Выполнение этих мероприятий позволит обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением дачные участки по улицам: Мира, Тимирязева, Каштановая, Апрельская, Энтузиастов, 8 Марта, Космонавтов, Высоцкого, Северная, Солнечная, расположенным в районе "Воронинских горок".

Теги: дачи , ремонт , электроснабжение
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