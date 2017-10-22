Экологические проблемы Тюмени обсудят в формате кейс-поединка

Экологи, биологи, химики, представители общественных организаций и неравнодушные граждане обсудят решение экологических проблем города в формате кейс-поединка. Встреча состоится 28 октября в Областной научной библиотеке им. Менделеева в рамках проекта Eco study — одного из победителей грантового конкурса "Моя идея".

На мероприятии участники сразятся в решении экологических кейсов. Им предложат разобрать реальные экологические проблемы разных районов Тюмени: Дома Обороны, Восточного округа, Зареки, Центрального округа. В ходе дискуссии организаторы проведут обучение кейс-методу и соревнования между командами на лучшее решение кейса, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мы решили разделить ситуационные задачи по районам города. Это более понятно и близко тюменцам, чем обсуждение глобальных проблем. В сентябре был проведен опрос, который показал, что горожан волнуют тюменские свалки, отсутствие зеленых насаждений в новых микрорайонах и вопрос переработки отходов. На кейс-поединке участники будут соревноваться на лучшее решение конкретных экологических проблем. Мы надеемся, что это изменит отношение жителей к экологии и поможет проявить личную инициативу участников", — прокомментировала руководитель проекта Eco study Ксения Маскалева.

