Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – мошенничество, камеры на дорогах и возвращение антитакси

Участники Клуба экспертов Тюменской области в Facebook за прошедшую неделю подняли несколько значимых для жителей города тем. В частности, обсуждались участившиеся случаи мошенничества в отношении пенсионеров, камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения и возвращение антитакси "Грачи".

"В Тюмени случился очередной случай мошенничества в сфере медицинских услуг. ООО "Территория здоровья" вышла на пенсионерку-инвалида, предложив ей бесплатные оздоровительные процедуры, а потом убедила женщину продолжить процедуры платно и подписать договор, в котором оказался и кредитный пункт. В конце концов, женщине удалось через суд компенсировать убытки, хотя от платной помощи здоровье её лишь ухудшилось. Причем, как сообщает портал "Наш город", судились с этой конторой в попытках вернуть деньги тюменцы неоднократно, но обычно правосудие вставало на сторону истца", - поделился новостью с участниками Клуба тюменец Профессор Пушкарь.

Одна из участниц Клуба, Марина Медведева предложила выход - вывести законодательно инициативу о том, что если мошенничество связано с социально незащищенной категорией, ущерб, который должен выплатить ответчик, должен быть в 100 раз больше.

"Нужно признавать, что это не просто пенсионеры или инвалиды, а категория, которую защищают, и не нужно на ней наживаться", - отметила участница клуба.

Другой завсегдатай площадки Евгений Лепешкин решил выяснить у членов Клуба мнение относительно внешнего вида камер слежения, развешанных по городу. Не кажется ли им, что в век миниатюризации такие громоздкие камеры выглядят, как отсыл в прошлое?

"Зато они заметны!", - возмутилась Светлана Павлова, и другие участники обсуждения поддержали ее своими комментариями. "По факту, камеры не только нарушения фиксируют, но и пугают водителей. Дисциплинируют, так сказать. Поэтому то, что их так видно, может, и неплохо", - подчеркнул Олег Морозов и с ним согласились остальные участники, в том числе сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

"Нужно налаживать в обществе культуру вождения и пропагандировать соблюдение правил дорожного движения. Камеры в данном случае выступают помощниками в этом", - добавил он.

Тюменец Олег Морозов обратил внимание Клуба экспертов на возвращение в Тюмень проекта "неформального Антитакси" - "Грачи". Он напомнил, что это такие ребята, которые готовы возить пассажиров не только за деньги, но и "за улыбку, за вкусняшки, за номер телефона".