Французский режиссер презентовал кинопроект о России

Французский режиссер-документалист Микаэль Питио представил проект фильма "Россия". Презентация состоялась в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Картина будет рассказывать о культурном и этническом многообразии народов России. Фильм планируется полностью снять с высоты птичьего полета, охватывая 17 млн кв. км степей, тайги, ледяных районов Арктики, горных массивов, глубоких долин, а также забытые города и деревни.

Широкой публике киноленту представят накануне Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, пишет "Вслух.ру".

Также режиссер представил на фестивале свою картину "Земля" (Terra) — 90-минутный документальный фильм режиссеров Яна Артюс-Бертрана и Микаэля Питио. В фильме отображен уникальный путь, пройденный природой до появления человека. Концептуально "Россия" будет похожа на эту картину.

Ранее Микаэль Питио заявлял, что не против провести съемки, в том числе, в Тюменской области.