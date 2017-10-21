Бывший поселок Утешево подключают к водоснабжению

Разработку проектной документации второго этапа строительства сетей водоснабжения для подключения жителей бывшего поселка Утешево к центральной системе водоснабжения завершили в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, проект предусматривает строительство насосной станции и прокладку восьми километров сетей водоснабжения в двухтрубном исполнении для подключения к существующим сетям жилого района. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение.

Чтобы приступить к выполнению работ, важно решить вопрос по заключению соглашения об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании ГАУСЗ. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Тюмени.