Бывший поселок Утешево подключают к водоснабжению

16:37 21 октября 2017
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newsbel.by
| Фото: newsbel.by

Разработку проектной документации второго этапа строительства сетей водоснабжения для подключения жителей бывшего поселка Утешево к центральной системе водоснабжения завершили в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, проект предусматривает строительство насосной станции и прокладку восьми километров сетей водоснабжения в двухтрубном исполнении для подключения к существующим сетям жилого района. Проект прошел государственную экспертизу, получено положительное заключение.

Чтобы приступить к выполнению работ, важно решить вопрос по заключению соглашения об установлении сервитута на земельные участки, находящиеся в постоянном бессрочном пользовании ГАУСЗ. Этот вопрос находится на особом контроле администрации Тюмени.

Теги: документы , водоснабжение , проект
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