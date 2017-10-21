В дни школьных каникул в Тюмени представят премьеру мультфильма "Мы – монстры"

Премьерный показ мультфильма "Мы-монстры" пройдет для маленьких зрителей и их родителей 25 октября в кинотеатре "Атмос Синема" (ТРЦ "Тюмень Сити Молл"). Начало в 19:30.
Гостей премьеры ожидает развлекательная программа, конкурсы и призы. Выиграть билеты на показ нового мультфильма можно в официальном сообществе "Атмос Синема" в ВК. А также билеты разыгрывает сообщество "Афиша Тюмень" в ВК, достаточно лишь сделать репост и ждать результатов!
Сюжет мультфильма посвящен членам семейства Вуншманов, считающих себя едва ли не самыми несчастными людьми на планете. Чтобы хоть как-то изменить климат в доме, родители затевают веселую костюмированную вечеринку в честь Хэллоуина.
Однако всё начинает идти не по плану, когда Вуншманы становятся жертвами проклятия злой ведьмы, и все они превращаются в монстров. Теперь папа-Франкенштейн, мама-вампир, дочка-мумия и сын-оборотень хотят поскорее избавиться от настигнувшего их заклятия, не подозревая, насколько долгий и опасный путь им предстоит пройти, чтобы снять чары, обезвредить мировое зло и, наконец, обрести семейное счастье.
Анимационная история снята по мотивам одноименной книги Давида Сафира. Режиссер Хольгер Таппе, снявший "Возвращение в Гайю" и "Союз зверей".
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