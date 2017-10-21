Новая линейка продукции "Тюменского бройлера" познакомят с рецептами мира

12:38 21 октября 2017
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thunter.ru
| Фото: thunter.ru

Новая линейка продукции птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" под названием "Кухни мира" готовится выйти на рынок. Премьера полуфабрикатов состоится ближе к Новому году.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, "Кухни мира"  будут представлять собой  полуфабрикаты, которые требуют минимальной термической обработки.  В настоящее время гастрономический проект проходит доработку.

"Начнем с  грузинской и итальянской кухни. В основе продуктов – традиционные рецепты, испытанные временем. Особое внимание на фабрике уделяют  выбору специй. Так, в грузинской линейке преобладают кинза и зира, а  итальянская кухня - это аромат классического соуса песто", - рассказала директор предприятия Оксана Величко.

По мнению руководства птицефабрики, готовые блюда завоевывают популярность, так как значительно облегчают процесс готовки. В дальнейшем планируется расширение линейки "Кухни мира", исходя из предпочтений покупателей.

Теги: птицефабрика , производство , продукты , Тюменский бройлер
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