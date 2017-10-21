Новая линейка продукции "Тюменского бройлера" познакомят с рецептами мира

Новая линейка продукции птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" под названием "Кухни мира" готовится выйти на рынок. Премьера полуфабрикатов состоится ближе к Новому году.
Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, "Кухни мира" будут представлять собой полуфабрикаты, которые требуют минимальной термической обработки. В настоящее время гастрономический проект проходит доработку.
"Начнем с грузинской и итальянской кухни. В основе продуктов – традиционные рецепты, испытанные временем. Особое внимание на фабрике уделяют выбору специй. Так, в грузинской линейке преобладают кинза и зира, а итальянская кухня - это аромат классического соуса песто", - рассказала директор предприятия Оксана Величко.
По мнению руководства птицефабрики, готовые блюда завоевывают популярность, так как значительно облегчают процесс готовки. В дальнейшем планируется расширение линейки "Кухни мира", исходя из предпочтений покупателей.
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