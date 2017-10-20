Посетителей тюменского торгового центра удивили бурлаки и барыня

Персонажи с полотен Кустодиева, Серова и Репина привлекли сегодня внимание горожан, приехавших за покупками в тюменский ТРЦ "Кристалл".

В рамках акции "Ожившие полотна", приуроченной к открытию в Тюмени мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" с 13:00 до 16:00 горожан встречали купчиха, девочка с персиками, бурлаки на Волге, Иван Грозный с умирающим сыном и так далее. Скетчи на тему известных картин, отражающих различные исторические эпохи, представили актеры молодежных театров города.

Главный методист по музейно-образовательной деятельности парка "Россия – Моя история" в Тюменской области Александр Валитов отметил, что концепция оживших полотен перекликается с идеей, заложенной в основу проекта:

"В открывающемся 1 ноября парке не будет ни одного экспоната в привычном понимании этого слова. Все экспозиции интерактивные, живые. Преимущество этой формы подачи исторического материала в том, что со временем выставки можно дополнять, расширять, делать более зрелищными".

Общая площадь тюменского парка "Россия – Моя история" - около семи тысяч квадратных метров. Здесь разместятся четыре экспозиции: на первом этаже – "Рюриковичи", на втором – "Романовы", оставшиеся два этажа займут выставки "Россия - моя история. 1945-2016" и "От великих потрясений к Великой Победе", отмечают в департаменте по общественным связям.

До открытия парка осталось чуть больше десяти дней. Встречи с героями "Оживших полотен" пройдут с 13:00 до 16:00 в субботу, 21 октября в ТРЦ "Галерея Вояж" и в воскресенье в ТРЦ "Гудвин".

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