Посетителей тюменского торгового центра удивили бурлаки и барыня

Персонажи с полотен Кустодиева, Серова и Репина привлекли сегодня внимание горожан, приехавших за покупками в тюменский ТРЦ "Кристалл".
В рамках акции "Ожившие полотна", приуроченной к открытию в Тюмени мультимедийного исторического парка "Россия – Моя история" с 13:00 до 16:00 горожан встречали купчиха, девочка с персиками, бурлаки на Волге, Иван Грозный с умирающим сыном и так далее. Скетчи на тему известных картин, отражающих различные исторические эпохи, представили актеры молодежных театров города.
Главный методист по музейно-образовательной деятельности парка "Россия – Моя история" в Тюменской области Александр Валитов отметил, что концепция оживших полотен перекликается с идеей, заложенной в основу проекта:
"В открывающемся 1 ноября парке не будет ни одного экспоната в привычном понимании этого слова. Все экспозиции интерактивные, живые. Преимущество этой формы подачи исторического материала в том, что со временем выставки можно дополнять, расширять, делать более зрелищными".
Общая площадь тюменского парка "Россия – Моя история" - около семи тысяч квадратных метров. Здесь разместятся четыре экспозиции: на первом этаже – "Рюриковичи", на втором – "Романовы", оставшиеся два этажа займут выставки "Россия - моя история. 1945-2016" и "От великих потрясений к Великой Победе", отмечают в департаменте по общественным связям.
До открытия парка осталось чуть больше десяти дней. Встречи с героями "Оживших полотен" пройдут с 13:00 до 16:00 в субботу, 21 октября в ТРЦ "Галерея Вояж" и в воскресенье в ТРЦ "Гудвин".
Впечатление дня:
"Гуляла по ТРЦ "Кристаллу", увидела странных разряженных людей. Пошла смотреть, что происходит. А это короче картины, разговаривают, сценки разыгрывают, барыня гоняет служанку и ищет кота, бурлаки стонут и охают-ахают, иван грозный замер – сына убил, думает что делать. Девочка с персиками задумчиво крутит листик и предлагает персиков. Оказалось что это парк "Россия – моя история", ну так баннер говорил. Пришел ведущий, рассказал что за картины. Можно было сфоткаться со всеми, герои картин с радостью брали прохожих в "произведения". Прикольно!" - написала во "ВКонтакте" Арина Александрова.
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