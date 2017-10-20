Тюменцы могут регистрировать авто через сайт госуслуг

18:31 20 октября 2017
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sn74.ru
| Фото: sn74.ru

Более 350 собственников автомобилей в Тюмени ежедневно регистрируют свои транспортные средства, заранее записавшись на определенное время для регистрации на портале госуслуг. Благодаря этому время оказания услуги значительно сокращается.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, качество обслуживания населения также повышается за счет порядка в очереди и четкой работы автоинспекторов в окнах регистрации. Собственникам, которые не могут сами записаться на нужное время по электронной очереди на портале, помогают это сделать сотрудники ГИБДД. Кстати, государственная пошлина при регистрации через портал госуслуг снижается вдвое.

В ближайшее время сотрудники ГИБДД планируют провести цикл разъяснительных лекций об удобстве регистрации автомобилей через портал в транспортных предприятиях, учреждениях, на автостанциях, в торговых центрах и в других местах массового притяжения людей.

Теги: ГИБДД , госуслуги , автомобили
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