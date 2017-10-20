Тюменские мамы изучат способы поощрения детей

Встреча книжного клуба для мам "Крылья" на тему правильного поощрения детей пройдет 21 октября в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1). Начало в 18:00, вход свободный.

Лекционно-практический формат открытых чтений поможет не только получить теоретические знания, но и на практике овладеть основными навыками взаимодействия с детьми. Спикер встречи — Анастасия Ядрышникова, организатор клуба саморазвития для мам, педагог-психолог первой категории. Эксперт расскажет, как правильно хвалить ребенка, поделится техниками вознаграждения и покажет, как пользоваться этими правилами в жизни, пишет "Мегатюмень".

"Каждую встречу мы делаем акцент на конкретной книге, а если литературное произведение заслуживает еще большего внимания, то посвящаем ему целую серию занятий. В эту субботу мы заканчиваем открытое чтение "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш. На наших лекциях аммы не только получают новые знания, но и обмениваются опытом с другими родителями. Через изучение бестселлеров мы обсуждаем бытовые проблемы и совместно находим пути решения", — рассказала Анастасия Ядрышникова.