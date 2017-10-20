Омский "Арлекин" и Тюменский театр кукол проведут обменные гастроли

Обменные гастроли двух театров кукол – омского и тюменского - пройдут с 26 по 29 октября. Такая возможность появилась благодаря участию театров в федеральной программе "Большие гастроли для маленьких".

Омский государственный театр куклы, актера и маски "Арлекин" на сцене Тюменского театра кукол представит тюменскому зрителю три спектакля: "Сказка о глупом мышонке", "Бременские музыканты" и "Приключения обычные и необычные, или что случилось с Марком". В эти же дни Тюменский театр кукол для омичей покажет спектакли "Загадки природы", эксцентрическую комедию, или квартирный погром в одном действии "Бобик в гостях у Барбоски" и фантазии на "кукольные" темы в одном действии "Наш необыкновенный концерт".

Между Омском и Тюменью существуют давние театральные связи. И ровно два года назад, в сентябре 2015 года, проходили обменные гастроли.

В этот раз в течение четырёх дней гости будут радовать маленьких тюменцев своими спектаклями. 28 и 29 октября можно будет посмотреть в малом зале "Сказку о глупом мышонке", в постановке заслуженного артиста России Эдуарда Уракова. Сказку для малышей по произведению Самуила Маршака знают все, но только в этом спектакле-игре Мышонок перестанет капризничать, перехитрит Кошку. И получится сказка об умном Мышонке.

Для ребят от 6 и старше, можно будет посмотреть с 26 по 28 октября в большом зале спектакль "Бременские музыканты". Это музыкальное приключение в постановке нашего тюменского режиссера Натальи Явныч. Спектакль решен средствами театра масок. Сюжет известной мультипликационной сказки стал музыкальным приключением для ребят из дворовой команды, лидер которой влюбился в девочку из богатой семьи. Для нее он разыгрывает целое музыкальное шоу, отведя ей роль Принцессы, себе – Трубадура, а на роль Глупого короля пригласив Дворника. Его друзья примеряют на себя маски бременских музыкантов. В исполнении кукольников известная история заиграет новыми красками и зазвучит новыми голосами.

Ещё один спектакль для малышей состоится в большом зале 29 октября "Приключения обычные и невероятные, или что случилось с Марком". Спектакль в постановке польского режиссера Ярослава Антонюка, это увлекательная история о том, как у одного мальчика Марка во рту поселились Кариус и Бактус. Кто они, и как с ними Марк боролся, можно будет узнать, посмотрев спектакль.

Обменные гастроли между театрами – хорошая и добрая традиция, они значительно поднимают уровень развития театров, вдохновляют актеров и радуют зрителей новыми постановками.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.