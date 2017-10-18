Тюмень за день: 18 октября

Катки, шары и музыкальная ель: как преобразят Тюмень к Новому году

В администрации Тюмени утвердили концепцию оформления города к Новому году.

В Тюмени открылся детский технопарк "Кванториум"

Открытие первой очереди детского технопарка "Кванториум" состоялось в Тюмени 17 октября на базе дворца творчества и спорта "Пионер". Здесь дети от 5 до 18 лет смогут развиваться по различным направлениям научно-технического профиля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Парк "Россия – Моя история" расскажет об освоении Сибири

История Сибири и Тюменской области – этим темам будет посвящен региональный контент, который дополнит экспозиции мультимедийного парка "Россия – Моя история" в Тюмени, сообщили в пресс-службе губернатора.

Владимир Якушев: Тюменский симфонический оркестр – успешный проект

Тюменский симфонический оркестр – это успешный проект, который активно развивается. Коллектив активно работает в Тюменской области, включается в межрегиональные проекты и попадает в филармоническую афишу Москвы. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в рамках пресс-конференции РИА Новости.

В суд ушло еще одно дело в отношении бывшего ректора ТИУ

На этот раз Олега Новоселова обвиняют в превышении должностных полномочий.