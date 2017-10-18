Тюменцы смогут пообщаться с внучкой купца Собенникова

Интересная для краеведов и неравнодушных к истории города встреча пройдет 22 октября в Литературно-краеведческом центре. В Тюмень приезжает Инна Собенникова, внучка известного тюменского купца первой гильдии Василия Собенникова.

Василий Алексеевич Собенников был членом торгового дома "Собенников и братья Молчановы", владельцем нескольких кожевенных заводов, почетным попечителем Александровского реального училища. Одним из прибыльных занятий для него стала торговля чаем, который завозился из Китая.

Внучка знаменитого купца Инна Оровна Собенникова — краевед-исследователь, живет в Москве. Она также находится в родстве со знаменитым княжеским родом Куракиных, о которых написала монографию "Потомки о предках князей Куракиных". Инна Оровна собрала удивительные, ценные для истории Тюмени факты о жизни своего деда, которыми поделится на встрече.

Начало в 15.00, вход свободный. Место проведения: Литературно-краеведческий центр (ул. Первомайская, 14).

Изображение: отдел СКД ЦГБС