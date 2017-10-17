Больше сотни тюменок проверились в День маммологического здоровья

В минувшую субботу в тюменском "Медицинском городе" прошел день здоровья, приуроченный к месяцу борьбы с раком груди. Осмотры были направлены на выявление злокачественных новообразований молочной железы. Любой человек, который хотел проверить свое здоровье, мог без направления получить консультацию у высококвалифицированных врачей-маммологов. Консультация и обследование проводились бесплатно, а для удобства была предусмотрена предварительная запись.

"Осмотр прошли более 130 женщин. Было выявлено 2 рака молочных желез, 3 фиброаденомы, 1 киста и несколько доброкачественных новообразований", — поделились итогами в пресс-службе медучреждения.

Злокачественные новообразования молочной железы занимают 20% в структуре онкологической заболеваемости женщин в Тюменской области. В 2016 году 632 пациентки впервые узнали о таком диагнозе. Профилактическое обследование раз в год необходимо проходить всем, кто относится к группе риска (имеет предрасположенность к заболеванию), кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, а также практически здоровым людям старше 30 лет.

В поликлинике "Медицинского города" ежедневно около 20 человек впервые узнают о заболевании злокачественной опухолью. Пациенты, которым диагноз установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы.

"Злокачественные новообразования могут длительное время протекать бессимптомно или с признаками других хронических заболеваний. Это основная причина позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому профилактические обследования населения — один из основных путей ранней диагностики и эффективного лечения", — напоминают в медицинском учреждении.