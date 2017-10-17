В музеях пройдет "Ночь искусств"

4 ноября в Тюмени пройдет всероссийская акция "Ночь искусств". В этот день все городские музеи будут ждать посетителей с 17 часов до полуночи. Запланировано порядка 60 мероприятий, половина из них — бесплатная.

В музее-усадьбе Колокольниковых пройдет показ "Крейцеровой сонаты" от Тюменского драматического театра, экспозиция "Сибирячки. Горожанки. Модницы", выставка картины Айвазовского "Флот в виду Севастополя". Здесь же можно будет приобщиться к китайскому искусству вырезания из бумаги — цзяньчжи.

В музее изобразительных искусств намечаются музейный квест, концерт струнного квартета камерного оркестра тюменской филармонии "Камерата Сибири", лекции "Путешествие с Цесаревичем по Востоку и Сибири" и "Небесные созвездия и судьбы людей".

В галерее традиционных промыслов и ремесел для тюменцев проведут экскурсии, обучат ткачеству, лоскутному шитью и декупажу.

Вместе со знатоком природы Павлом Ситниковым получить новые знания о метеоритах, северном сиянии и молнии можно будет в музее "Городская дума". Тут посетителям предложат сфотографироваться в костюме часовщика и других персонажей выставок "Тюменские куранты" и "Окно в природу", посмотреть спектакль-концерт "Такие разные куклы" от Тюменского театра кукол и сыграть в музейную бродилку.

В музее "Дом Машарова" выступит лауреат фестивалей авторской песни Сергей Мячиков, который исполнит саундтреки из золотой коллекции отечественного кинематографа, научат делать тауматроп и книжную "кинозакладку". Здесь же устроят театрализованные экскурсии по экспозиции "Семейный альбом".

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Фото: группа "Музейный комплекс им. И.Я. Словцова" / vk.com