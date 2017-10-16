В библиотеке ТюмГУ открылся книжный магазин

В библиотечном центре ТюмГУ на Семакова, 18 открылся дружественный книжный магазин "Никто не спит".

Это необычный для города формат книжного магазина, где предлагают авторскую подборку литературы и периодику, которую не встретишь нигде в Тюмени, приятную атмосферу с ароматным чаем и плюшками.

В "Никто не спит" можно приобрести лучшую прозу и поэзию, книги по архитектуре и искусству, кинематографу, истории, литературоведению, саморазвитию, бизнесу, детскую и подростковую литературу. Как отмечают владельцы, некоторые издательства представлены на тюменском рынке впервые.

До этого книжная точка работала по адресу Осипенко, 81, и на третьем третьем этаже Дома печати, в арт-коворкинге "Посторонним в.", все еще можно найти часть подборки.

Магазин в библиотечном центре уже начал работу, но впереди официальное открытие, намеченное на 21 октября. В 16 часов там пройдет лекция Владимира Доронина, отца-основателя дарк-фолковой группы "СИстема БЕзопасности", кандидата философских наук и преподавателя ТюмГУ.

"На лекции Владимир поделится своим идеалистическим, тонким и глубоким взглядом на мир, а главное — представит свежеизданную книгу "Рок-культура как современное воплощение традиции героев" на основе своей диссертации. Владимир Доронин исполнит и несколько своих композиций из репертуара "СИстемы БЕзопасности"", — рассказывают владельцы книжного.