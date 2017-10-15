Театр медработников из Ишима представил премьерный спектакль в Тюмени

Ишимский театр медицинских работников "Улыбка" выступил в Тюмени с премьерным спектаклем "Где ты любовь" по мотивам пьесы-фарса Федерико Гарсиа Лорки "Чудесная башмачница". Показ прошел при полном зале.

Как рассказала режиссер театра Алла Соболенко, своей постановкой непрофессиональные артисты поздравили ветеранов медицинской службы. Данный спектакль стал 12-ым в копилке самодеятельного театра, а гастроли в Тюмени проходят уже шесть лет подряд. Помогает театру Тюменский областной комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ, пишет "Тюменская область сегодня".



По словам председателя Тюменского обкома Профсоюза работников здравоохранения РФ Валерия Кудряшова, театр "Улыбка" является единственным в своем роде театром медицинских работников в стране, который каждый год радует зрителей своими оригинальными и яркими постановками.



В составе театрального коллектива постоянно участвуют около 15 непрофессиональных актеров: врачей, фельдшеров, студентов-медиков, медицинских сестер, которые совмещают свою профессиональную деятельность с репетициями и игрой в театре. Показы спектаклей в Ишиме проходят при аншлаге, есть постоянные зрители.

"В своих спектаклях я стараюсь использовать улыбку, легкую иронию, смех. Все наши постановки также объединяет историчность: 17-19 век, красивые костюмы и музыка. И главные темы, которые звучат в них, – любовь, преданность и верность, которые актуальны и сегодня", - отметила Алла Соболенко.



Следующий спектакль самодеятельная труппа планирует поставить по комедии Дениса Фонвизина "Бригадир".

