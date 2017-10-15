На ВФМС-2017 в Сочи покажут фильм об амбициозных тюменцах

Документальный фильм "Прыжок", рассказывающий об амбициозных тюменцах, покажут участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который в этом году проходит в Сочи.

Как рассказал один из создателей фильма, организатор международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" Александр Школенко, автором идеи стал директор фестиваля Николай Данн. Всего в съемках приняли участие более 18 национальностей.

"Четыре года назад мы решили взять камеру в руки и поехать в Европу, чтобы провести там интервью с молодежью в разных городах и странах. Мы провели несколько десятков интервью, чтобы узнать, чем живет европейская молодежь, к чему стремится, чем мыслит. После этого решили запустить тот же формат в России. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Тюмени", - отметил Александр Школенко.

Маршруты по Европе и России съемочная команда выстраивала самостоятельно. Большей частью интервью проводили спонтанно: подходили и общались с людьми. С некоторыми персонажами вели беседу намеренно, чтобы добавить в фильм специфичности об определенном человеке. В их числе - тюменец Богдан Янсен. "Он давал интервью перед поездкой в штаты на пути к мечте. В итоге у него все получилось и сейчас он работает в киноиндустрии", - пояснил Александр Школенко.

Также удалось записать интервью с Владимиром Другановым, который готовился к своему первому кругосветному путешествию. В фильме он рассказывает, что им движет и чего ждет. Сейчас он уже завершил не одну кругосветку и проводит семинары о том, как отправится в тур по миру, пишет ИА "Тюменская линия".

Есть в фильме и рассказ о тюменской группе Iceberg Theory, использована музыка коллектива. Главную киношную тему Александр Школенко написал сам. Инструментальную композицию к фильму Александр Школенко доверил своему коллективу: барабанщик – Богдан Янсен, Илья Ханенко играл на басу (сейчас преподает хоккей в Швейцарии). Дарья Барабенова записывала виолончель и Гарик Амирханян играл на скрипке.