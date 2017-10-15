В Тюмени проведут конкурс профмастерства "Абилимпикс"

Региональный отборочный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" - конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью – состоится в Тюмени в начале ноября. Участники и организаторы уже готовятся к предстоящим состязаниям.

Всего на конкурсе в Тюмени будет сформировано семь конкурсных площадок. В течение нескольких дней более 70 участников с ограниченными возможностями здоровья будут состязаться в профессиональном мастерстве по разным направлениям. Всего на конкурс заявлено 16 компетенций, пишет "Мегатюмeнь"

Как поделилась участница чемпионата в компетенции "Психология" Екатерина Уколова, во время подготовки они уделила внимание наиболее сложным модулям - это психологическая коррекция и психологическая диагностика.

"Еще два месяца назад я не знала про такой конкурс, а узнав, сразу заинтересовалась. Думаю, у меня неплохой уровень подготовки. Недавно я защитила диплом и хочу проверить свои знания на практике", - отметила девушка.

Организатором регионального этапа выступает Центр занятости Тюмени и Тюменского района. Узнать подробнее можно по телефону: 8 (3452) 27-33-61.

