Известный блогер-урбанист посетит города Тюменской области

Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов включил в маршрут будущей поездки по Уралу города Тюменской области: Ялуторовск, Заводоуковск и Ишим. Полный список он выложил в своем твиттере.

Во всех городах, которые намерен посетить блогер, население меньше 70 тыс. человек. Так, в Ялуторовске на данный момент проживает около 40 тыс. человек, в Заводоуковске — 26 тыс. человек, в Ишиме — 65 тыс. человек. Точная дата поездки пока неизвестна, пишет "Вслyх.рy".

Напомним, Илья Варламов — известный российский блогер, урбанист и фотограф. В Интернете прославился обзорами городов, в которых бывает, борьбой с автомобилизацией и тем, что ратует за общественные пространства и пешеходные зоны.