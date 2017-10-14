Известный блогер-урбанист посетит города Тюменской области

19:19 14 октября 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
topkin.ru

Известный российский блогер-урбанист Илья Варламов включил в маршрут будущей поездки по Уралу города Тюменской области: Ялуторовск, Заводоуковск и Ишим. Полный список он выложил в своем твиттере.

Во всех городах, которые намерен посетить блогер, население меньше 70 тыс. человек. Так, в Ялуторовске на данный момент проживает около 40 тыс. человек, в Заводоуковске — 26 тыс. человек, в Ишиме — 65 тыс. человек. Точная дата поездки пока неизвестна, пишет "Вслyх.рy".

Напомним, Илья Варламов — известный российский блогер, урбанист и фотограф. В Интернете прославился обзорами городов, в которых бывает, борьбой с автомобилизацией и тем, что ратует за общественные пространства и пешеходные зоны.

Теги: Ишим , путешествия , Заводоуковск , блогеры , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2017