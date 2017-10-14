Тюменским пенсионерам помогают начать бизнес

Специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района в рамках проекта "Самозанятость" помогают пенсионерам открыть собственное дело, причем, не только советами, но и финансовой поддержкой.

Тюменец Александр Матыпов после сокращения долгое время не мог найти работу, и пришла мысль о самозанятости.

"Сейчас мне 58 и до пенсии остается чуть меньше двух лет. По образованию я юрист, всю жизнь проработал в юридической организации. Сейчас решил начать работать на себя. Опыт у меня большой. О программе узнал в Центре занятости, когда обратился к специалистам за поиском работы. 117.600 рублей весомая сумма для тех, кто хочет открыть свое дело. На эти деньги я планирую сделать ремонт в помещение, а на оставшуюся сумму купить оргтехнику", - рассказал мужчина.

Первое, что необходимо, чтобы стать участником программы, это быть зарегистрированным в установленном порядке безработным. Затем необходимо подать заявление в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района и подготовить бизнес-план. После того, как он будет утвержден на территориальной межведомственной комиссии, необходимо получить свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Именно таков путь участников программы "Самозанятость", пишет "Mегатюмень".

Узнать подробнее об условиях программы вы можете в Центре занятости города Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 "В", корп. 3, каб. 304. Телефон "горячей" линии: 8 (3452) 27-36-05. Телефон отдела изучения рынка труда: 8 (3452) 27-36-11.