Гостям викуловского музея предлагают вернуться в СССР

В народном музее села Викулово Тюменской области открылась выставка "Назад в СССР". Организаторы постарались собрать все, что может вернуть взрослого посетителя во времена детства и юности, пишет "Тюмeнская линия".

"Выставка рассказывает не столько об истории советской эпохи, сколько о предметах быта, которые стали ее символами. Для многих это ностальгия, возможность снова почувствовать себя ребенком, которого окружали такие предметы", - рассказала заведующая музеем Юлия Чудакова.

Детей, по ее словам, больше удивляют телевизор без пульта, советские игрушки и настольные игры. После экскурсии ребят угощают ирисками – любимым лакомством детей той эпохи.

Отметим, что выставка приурочена к 100-летию революции 1917 года. Работать экспозиция будет до 13 ноября.