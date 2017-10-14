В тюменском колледже открылся университет третьего возраста

Тюменские пенсионеры могут обучиться новым навыкам в университете третьего возраста, который открылся на базе Тюменского колледжа водного транспорта.

Здесь уже стартовали занятия на кулинарном факультете, они проводятся по субботам в 10:00 и продлятся до 25 ноября.

На первом занятии готовили любимые всеми вареники. Светлана Баева, в прошлом мастер производственного обучения по "Сварочному делу", а ныне руководитель кулинарного факультета, поделилась своими кулинарными секретами, сразу демонстрируя их на практике.

К компании участников мастер-класса присоединилась студентка 4 курса Оксана Юрченко, которая помогла обеспечить процесс приготовления. Она сделала все, чтобы бабушки чувствовали себя в лаборатории, как на домашней кухне.

Также на мероприятии была студентка из Германии Александра Бёр. Она с удовольствием училась лепить вареники и фиксировала все происходящее на фотокамеру. Со слов Александры, ей было интересно посмотреть, как в России готовят тесто с начинкой (вареники), потому что у каждой национальности есть такое блюдо - в Германии его называют немецкими картофельными кнедликами, пишут "Аргyменты и Фaкты – Тюмeнь".