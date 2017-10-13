В Тюмени открывается детский технопарк "Кванториум"

Детский технопарк "Кванториум" откроется в Тюмени 17 октября, в единый день открытия детских технопарков в России.

Он заработает на базе центра науки, экологии и техники дворца "Пионер". Это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей и подростков по современным общеразвивающим программам естественнонаучного и технического профиля. Они будут решать реальные задачи в областях биоинженерии, нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования, робототехники и других.

Здесь ребята смогут выбрать интересную для себя сферу деятельности, так называемый квантум. На первом этапе работы "Кванториума" их будет три: "Промышленный дизайн", "Робоквантум" и "IT-квантум". До конца 2017 года запустят "Аэроквантум", "Автоквантум" и "HI-tech цех".

В прошлом году в России открылись 24 детских технопарка, в 2017-м их количество приблизится к 50 на территории 37 субъектов. Проект реализуется по инициативе Агентства стратегических инициатив и призван привлечь массовое внимание детей и молодежи к науке и технике.

Фото: группа "Дворец творчества и спорта "Пионер"" / vk.com