Тюменцев научат сортировать мусор

Серия встреч на экологическую тему в рамках проекта Eco study состоится в Тюмени в предстоящие выходные. Все желающие смогут обсудить с урбанистом будущее Земли, а также узнают у экологов, как научиться сортировать мусор в домашних условиях.

14 октября в 17:00 в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева тюменцев ждут на лекции "Устойчивое развитие в городской среде". Эколог, урбанист, выпускница московской "Открытой школы устойчивого развития" Маргарита Обращенко расскажет участникам встречи о международной Концепции устойчивого развития и о том, какое будущее ждет нашу планету. Отдельное внимание спикер уделит проблеме переработки мусора.

15 октября в 18:30 в мультицентре "Моя территория" пройдет мастер-класс "Раздельный сбор отходов дома". Слушатели узнают, зачем перерабатывать отходы, как организовать раздельный сбор в своей квартире и где в Тюмени можно сдать пластик, макулатуру и электромусор. Мастер-класс проведут волотнеры движения за раздельный сбор отходов "Круговорот".

Проект Eco study стал одним из победителей второй волны грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 40 тысяч рублей, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".