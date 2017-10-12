Тюменки могут бесплатно обследоваться на онкозаболевания молочной железы

"День маммологического здоровья" пройдет в эту субботу, 14 октября, в поликлинике "Медицинского города". С 9 до 14 часов тюменок ждут на прием к врача-маммологу, который проведет осмотр, и, по показаниям, маммографическое обследование.

Стремительный темп современной жизни не оставляет времени для посещения поликлиники с профилактической целью. Наиболее частая причина визита в лечебное учреждение при отсутствии жалоб — это получение допуска к работе или необходимой справки. Но для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях требуются специальные методы исследования.

"Злокачественные новообразования молочной железы занимают 20% в структуре онкологической заболеваемости женщин в Тюменской области. Профилактическое обследование целесообразно пройти всем, кто относится к группе риска, имеет предрасположенность к заболеванию, и тем, кто стал отмечать какие-либо отклонения в здоровье, хотя пока особенно не страдает от этого, а также практически здоровым лицам старше 30 лет", — рассказывают в пресс-службе "Медицинского города".

Консультации и необходимое обследование проводятся бесплатно. При себе нужно иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись. Внимание тюменцев обращают на то, что прием будут вести врачи-маммологи, пациенты с заболеваниями других локализаций в этот день приниматься не будут.

Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиническое отделение.