Губернаторские чтения: вклад в человеческий капитал и изучение исторического опыта позволят быстрее двигаться вперед

Значение истории в развитии страны и ценность человеческого капитала стали основными темами ХХХ Губернаторских чтений. О важности правильной кадровой политики и накоплении человеческого капитала заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, комментируя доклад доктора исторических наук, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессора Центрально-Европейского университета в Будапеште Алексея Миллера.

"Когда в 2005 году я стал губернатором, главным для меня было наполнение бюджета: от количества денег зависит, сколько мы можем построить дорог, школ, больниц. Но со временем пришло совершенно иное осмысление приоритетов. Какую мы растим молодежь, кто придет нам на смену? А главное - что мы можем противопоставить новым вызовам? Только качественный человеческий капитал. Поэтому самое большое значение имеют наши вложения в людей, в первую очередь - в образование, которое выводит человеческий капитал на новый уровень", - подчеркнул Владимир Якушев.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Тюменской области, члена правления Союза журналистов Тюменской области Александра Пересторонина, без грамотно выстроенной кадровой политики практически невозможно решать какие-либо проблемы на качественно высоком уровне: человеческий фактор остается даже при идеально выверенных проектах и бюджетах. Именно поэтому так важно вкладываться в человеческий капитал, начиная с развития образования.

"Профессиональное обучение играет значимую роль при подготовке будущих кадров, но выстраивать систему образования в этом направлении важно уже начиная со школьной скамьи. Качественная профориентационная работа позволит минимизировать случаи разочарования в выбранной профессии, уход из сферы после получения образования, даст возможность получить подготовленные кадры, заинтересованные в развитии и дальнейшем росте. Яркий пример – созданная нами несколько лет назад Школа юного журналиста, в рамках которой школьники средних и старших классов смогли познакомиться с профессией журналиста, попробовать себя в ней и решить для себя, готовы ли они связывать свою жизнь с этим направлением. То, что дети отказывались от идеи поступать на журфак на этом этапе, считаю, было не меньшим достижением, чем поддержка талантливых ребят от подготовки к экзаменам до трудоустройства", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ также добавил, что необходимо расширять возможности для молодежи получать образование в ведущих российских вузах и уже в начале карьеры работать в компаниях – лидерах российской экономики. Уникальный в этом отношении проект, анонсированный накануне, - профессиональная олимпиада студентов "Я – профессионал", в числе организаторов которого выступает Тюменский государственный университет.

Лейтмотивом основного доклада Губернаторских чтений и последующего обсуждения стало значение истории в развитии общества и экономики. По мнению главы региона, мы недостаточно хорошо знаем историю региона и страны, не используем опыт своих предшественников. А ведь это поможет сэкономить деньги и самый главный ресурс – время.

Александр Пересторонин отметил, что еще хуже обстоит дело со знанием истории у детей и молодежи, поэтому важно придумывать и внедрять новые привлекательные форматы для популяризации изучения истории родного края, страны, мира среди подрастающего поколения. Один из шагов в этом направлении – региональный образовательный проект по историко-патриотическому воспитанию "Мы – потомки героев", который реализуется при поддержке ОНФ. Он представляет собой площадку в популярных социальных сетях, на которой в доступной и интерактивной форме школьники Тюменской области могут изучать историю Великой Победы, знакомиться с историческим прошлым своей страны и региона.

ХХХ Губернаторские чтения прошли 10 октября в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Тема встречи – "История и политика: как наше настоящее и будущее связаны с нашим прошлым?". Главным гостем проекта стал доктор исторических наук, профессор Европейского университета (Санкт-Петербург) и Центрально-Европейского университета (Будапешт) Алексей Миллер. С содокладами также выступили директор Социально-гуманитарного института Тюменского государственного университета Игорь Чубаров, заместитель директора Института истории и политических наук Тюменского государственного университета Сергей Козлов и генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова.